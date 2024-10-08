10. yıla davet

Nişantaşı’nda başlayan moda yolculuğunu kısa sürede uluslararası arenaya da taşıyarak başarı yakalayan Barrus London, 10. Yılını iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı bir davetle kutladı. Anadolu köklerini dünya gastronomi sahnesine sunan Şef Murat Deniz Temel’in özel olarak hazırladığı tadım mönüsü davetlilerden tam not aldı. Nişantaşı Maçka’da bulunan yeni showrromunda konuklarını ağırlayan ev sahibi Neslişah Yılmaz’ın 10. Yıla özel tasarladığı hazır giyim

koleksiyonu davetlilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca Şef Murat Deniz’in Yörük Studio Koleksiyonu’nun da yer aldığı davette Neslişah Yılmaz ile şefin iş birliği taktir topladı. 10. yılı ile ilgili görüş bildiren tasarımcı aynı zamanda Barrus London’un sahibi Neslişah Yılmaz, ‘10 yıl önce bir hayal ile başladığımız yolculuğumuzu bugün uluslararası arenaya taşıdık. Markam adına, ülkem adına çok mutlu ve gururluyum. 2025 yılında Londra Moda Haftası’nda nefes kesecek sürprizlerle podyumda olacağız. Yine Londra’nın en çok konuşulan, ilgi gören defilesini yapmaya hazırlanıyoruz.’ Dedi.