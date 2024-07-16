Magazin Hattı

Olgar'dan ‘Hayatın Şifreleri’

Kadriye Olgar, tecrübelerinden damıttığı bilgilerle herkesin faydalanabileceği ‘Hayatın Şifreleri’ kitabını okurla buluşturdu.

Giriş: 16 Temmuz 2024 Salı
Olgar'dan ‘Hayatın Şifreleri’

Girişimci iş kadını, gerek yaptığı işlerle gerekse sosyal yardım çalışmalarıyla bilinen Kadriye Olgar, tecrübelerinden damıttığı bilgilerle başta gençler olmak üzere herkesin faydalanabileceği ‘Hayatın Şifreleri’ kitabını okurla buluşturuyor. Destek Yayınları’ndan çıkan Hayatın Şifreleri kitabı bir Cumhuriyet kadını, çağdaş bir anne, başarılı bir iş insanı olan Kadriye Olgar’ın tecrübe aktarımı. Milyonların sevdiği ve takip ettiği Kadriye Olgar, kitabında yaşama sevincini asla kaybetmeden, hayatın yokuşlarını nasıl tırmandığını, sert virajlarını nasıl döndüğünü ve uçurumlarını nasıl aştığını tüm samimiyetiyle anlatıyor. Kitap yalnızca başarılı bir kadının varoluş süreci anlatılmıyor, ilmek ilmek işlenmiş bir başarının nasıl var edileceği de yaşanmış örnekler üzerinden içtenlikle aktarılıyor. Olgar, hayatın her alanında başarılı, mutlu ve keyifli olmak için, umudunuzu hiç kaybetmemek, yaşama sevincinizi her an yükseltmek gerektiğini vurguluyor. Mutluluk bir karar işidir diyen Kadriye Olgar: “Bir gün dünya bana dedi ki: “Sensiz de dönmeye devam edebilirim.” Sonra anladım ki bensiz dönmeye devam eden dünyadan başka bir dünyaya yerleşmeliyim. Burada yeniden dünyaya gelmeliyim. Yeni bir şeyler üretmeliyim mesela. Eski dünyama veda ettim ama yeni dünyamda da hâlâ insanlara faydalı olabileceğimi göstermeliyim. Buna da önce kendim inanmalıyım. Şimdiye kadar kendim için, ailem için ve işim için yaşadım. Bundan sonra toplum için de yaşamalı ve üretmeliyim. Çünkü ben sahip olduğum her şeyi topluma borçluyum.” sözleriyle Hayatın Şifreleri kitabı yolculuğunu anlatıyor.

Hayatın Şifreleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel İstanbul'da yeni mağaza...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, İstanbul'da yeni açtığı mağazasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Magazin Hattı Olgar'dan ‘Hayatın Şifreleri’

Kadriye Olgar, tecrübelerinden damıttığı bilgilerle herkesin faydalanabileceği ‘Hayatın Şifreleri’ kitabını okurla buluşturdu.
Güncel Machler'den romantizm dolu paylaşım...

Bettina Machler, iş insanı Sinan Dereli ile çekildiği romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin Hattı 26. yıllarını kutladılar

İş insanı Fatih Öztürk ve eşi Esra Öztürk çifti 26. evlilik yıldönümlerini tatilde kutladılar.
Tatil Özilhanlar'ın deniz keyfi

Yasemin Özilhan, Bodrum'da ikiz kızlarıyla denizin keyfini çıkardı.

Tatil Sabancılardan dost ziyareti...

İş insanı İlhan ve Pınar Sabancı çifti Türkbükü'nde demirli teknelerinde tatil yapan dostlarını ziyaret ettiler.
Güncel Erçel ve Sabancı çifti Wimbledon finalinde

Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic-Carlos Alcaraz maçını tribünden seyretti.
Güncel Hakko torunlarını paylaştı...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, torunlarıyla birlikte çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Güncel Osman Boyner 99 yaşında...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner 99. yaşını torunlarıyla birlikte kutladı.
Güncel Bodrum'da beyaz parti...

Etel Baler yakın dostlarıyla Bodrum'da bir araya gelerek eğlendi.

Tatil Genç Koç'un tatil eğlencesi...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknelerinde arkadaşlarıyla tatil yapıyor.
Güncel Seyahatseverlerin gözde tatil rotaları...

Yaz aylarında gözde tatil merkezlerine seyahat eden cemiyet hayatının ünlü simalarının her yıl müdavimi oldukları tatil rotaları...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.