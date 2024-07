Olgar'dan ‘Hayatın Şifreleri’

Girişimci iş kadını, gerek yaptığı işlerle gerekse sosyal yardım çalışmalarıyla bilinen Kadriye Olgar, tecrübelerinden damıttığı bilgilerle başta gençler olmak üzere herkesin faydalanabileceği ‘Hayatın Şifreleri’ kitabını okurla buluşturuyor. Destek Yayınları’ndan çıkan Hayatın Şifreleri kitabı bir Cumhuriyet kadını, çağdaş bir anne, başarılı bir iş insanı olan Kadriye Olgar’ın tecrübe aktarımı. Milyonların sevdiği ve takip ettiği Kadriye Olgar, kitabında yaşama sevincini asla kaybetmeden, hayatın yokuşlarını nasıl tırmandığını, sert virajlarını nasıl döndüğünü ve uçurumlarını nasıl aştığını tüm samimiyetiyle anlatıyor. Kitap yalnızca başarılı bir kadının varoluş süreci anlatılmıyor, ilmek ilmek işlenmiş bir başarının nasıl var edileceği de yaşanmış örnekler üzerinden içtenlikle aktarılıyor. Olgar, hayatın her alanında başarılı, mutlu ve keyifli olmak için, umudunuzu hiç kaybetmemek, yaşama sevincinizi her an yükseltmek gerektiğini vurguluyor. Mutluluk bir karar işidir diyen Kadriye Olgar: “Bir gün dünya bana dedi ki: “Sensiz de dönmeye devam edebilirim.” Sonra anladım ki bensiz dönmeye devam eden dünyadan başka bir dünyaya yerleşmeliyim. Burada yeniden dünyaya gelmeliyim. Yeni bir şeyler üretmeliyim mesela. Eski dünyama veda ettim ama yeni dünyamda da hâlâ insanlara faydalı olabileceğimi göstermeliyim. Buna da önce kendim inanmalıyım. Şimdiye kadar kendim için, ailem için ve işim için yaşadım. Bundan sonra toplum için de yaşamalı ve üretmeliyim. Çünkü ben sahip olduğum her şeyi topluma borçluyum.” sözleriyle Hayatın Şifreleri kitabı yolculuğunu anlatıyor.