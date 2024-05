Paulin eserleri İstanbul'da...

20. yüzyılın ikinci yarısında etkili bir Fransız mobilya tasarımcısı olan ve modern mobilya tasarımının önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen Pierre Paulin’in eserleri Türk sanat severler ile buluştu. Cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı kuratörlüğünü Selcan Atılgan’ın yaptığı sergi, Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nın tarihi atmosferinde gerçekleşti. Serginin açılışına katılanlar arasında Süleyman Kosif, Deniz & Gökhan Hanif, Ayşe & Yaman Ertunç, Hamdi Akın, Elif&Murat Balkuv, Erol & Tilda Tezman, Mustafa Özilhan, Esra & Zafer Civelek, Zeynep Yılmaz, Şahap Çak, Bülent Ciritçi, Fırat Çeçen, Selin Habbab, Şebnem & Mahmut Ünlü, Sitare Kalyoncuoğlu & Mehmet Hanif gibi isimler yer aldı. Paulin Paulin Paulin (PPP) firmasının baş tasarımcısı Benjamin Paulin serginin açılışında eserleri bizzat kendisi tanıttı. Sergi sonrası misafirler, Sitare Kalyoncuoğlu’nun ev sahipliğinde The Peninsula Istanbul Otel’de yer alan Michelin yıldızlı restaurant Gallada’da verilen bir yemek ile ağırlandılar. Pierre Paulin'in tasarım felsefesini ve özgün tarzını yansıtan birçok ünlü mobilya tasarımını üreten Paulin Paulin Paulin (PPP) firmasının başına babasından sonra Benjamin Paulin geçti. Benjamin Paulin, PPP firmasıni babasindan sonra yonetmeye baslamistir. PPP, ergonomiye ve kullanıcı deneyimine odaklanan, zarif hatlara sahip, işlevsel ve estetik açıdan çekici mobilya parçalarıyla tanınır. 1960'lar ve 1970'lerin modernist hareketleriyle ilişkilendirilen Paulin, organik formlar, yumuşak hatlar ve yenilikçi yapılarla tanınan kendi tarzını yaratmıştır. Sergide yer alan Pierre Paulin'in Tapis-Siège parçaları, Orta Doğu kültüründe ortak toplantılar ve geleneksel oturma düzenleriyle ilişkilendirilir. Bu parçalar, halının konforunu ve rahatlığını koltukların işlevselliğiyle birleştirerek, Orta Doğu'daki sıcak ve misafirperver toplantı ortamlarına uygun bir estetik sunar. Paulin'in Orta Doğu'daki zanaatkârlarla işbirliği, tasarımlarına yerel dokunuşlar ekler ve kültürel bir sentez oluşturur. ''On Majlisism: spatial studies and prototypes by Pierre Paulin’’ sergisi, Pierre Paulin'in Tapis-Siège parçalarının Osmanlı hamamlarındaki rahatlık, samimiyet ve toplumsal iç içe geçmişlik ile benzerliklerini vurgular. Bu parçalar, kullanıcıları dokunsal ve duyusal olarak tatmin eden estetik bir deneyim sunar ve Osmanlı estetiğini çağdaş mobilya tasarımına entegre eder. Bu bağlantı, rahatlama, toplumsal iç içe geçmişlik ve estetik incelik gibi ortak değerleri öne çıkarır ve kültürel paralelliklerin şiirsel bir keşfine olanak tanır.