Moda ve sanat üzerine söyleşi

Sanat tutkunlarının kulübü Maison Yirmisekiz, üyelerini her ay farklı alanlarda uzmanlarla buluşturmaya devam ediyor. Kulüp, önceki gün Vakko Hotel and Residence’de gerçekleştirdiği etkinlikte moda ve sanatı ele aldı. Maison Yirmisekiz’in kurucusu Nurdan Akgün’ün ev sahipliğindeki davette Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Jaklin Güner ve Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi Küratörü Begüm Başoğlu Öner ile birer söyleşi gerçekleştirildi. Başarı hikayesini davetlilerle paylaşan Jaklin Güner, konuşmasında her zaman güncel olmanın önemini vurguladı. Global trendleri takip ederek gerek iş gerekse özel hayatında ona göre stratejiler belirlemenin en önemli başarı kaynaklarından olduğunu belirten Güner, markaların sanatla ilişkisini ise şöyle özetledi: “Sanat kurumlarda sadece görsel estetik ve zenginlik yaratmaz aynı zamanda kendi müşterisi ve iş ailesiyle duygusal bağ kurmasına ve deneyimler yaratmasına da katkı sağlar. Geleneksel düşünce ve algı biçimlerini değiştirme gücü olan sanat, Vakko olarak bizim de kurulduğumuz günden bu yana modanın yanı sıra en önem verdiğimiz alanlardan biri.” Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi Küratörü Begüm Başoğlu Öner ise katılımcıları geçmişten günümüze bir moda tarihi yolculuğuna çıkardı. Etkinliğe iş ve sanat dünyasından davetliler katıldı.