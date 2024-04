Mücevher sanatla buluştu...

Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle gerçekleşen “Art for Jewellery - Inspiration Hub” ve “Mücevherin Zaman Tüneli", dördüncü kez tarih, kültür, sanat ve mücevheri fuar ziyaretçileriyle bir araya getirdi. Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın ve Mücevher Marka Danışmanı Aylin Gözen’in projelendirdiği Art for Jewellery’de 4 gün boyunca çeşitli panellerle alanında uzman kişilerin söyleşilerinde mücevher trendlerinin ve sanatın ilham veren yönlerinin üzerine ilgi çekici konuşmalar gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Art for Jewellery’nin Turquality kapsamına alındığını ve önümüzdeki aylarda mücevher sektörümüzü “Art for Jewellery” ile daha kapsamlı şekilde dünyaya tanıtacaklarının altını çizdi. Ardından sözü, açılışta onur konuğu olarak katılan Dünya Mücevherciler Konfederasyonu (CIBJO) Başkanı Dr. Gaetano Cavalieri aldı ve etkinliğin öneminden, dünyadaki gelişmelerden bahseden önemli bir konuşma yaptı.