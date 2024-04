Güzelleştiren davet

Cilt yüzeyine ışıltılı ve sağlıklı bir görünüm kazandıran The Purest Solutions C Vitamini Serumu lansman davetinde katılımcılar şehrin göbeğinde kendilerini adeta portakal bahçesi atmosferinde hissederken lezzetli ikramların eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Serumunun ciltteki etkisi ve faydaları ev sahipleri The Purest Solutions CMO’su Hazal Evliyaoğlu ile Marka Müdürü Nurdan Duygu Yıldırım’ın keyifli anlatımlarıyla katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcılar bu sayede ürünü daha yakından tanıma ve deneme fırsatı buldular. Moda, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin ilgi gösterdiği davette; Serap Sarı, Arzu Kunt, Begüm Karamahmutoğlu gibi seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.