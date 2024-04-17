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“Sen De Fark Et”

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Engin Altan Düzyatan’ın üstlendiği, dünyada plastik ve mikroplastik kirliliğinin yol açtığı sorunları konu eden “Sen De Fark Et” belgeselinin Türkiye lansmanı gerçekleşti.

Giriş: 17 Nisan 2024 Çarşamba
“Sen De Fark Et”

Dünyadaki doğal kaynakları kirleten plastik atık ve mikroplastik tehlikesine dikkat çekmeyi


hedefleyen oyuncu ve çevre gönüllüsü Engin Altan Düzyatan’ın yapımcılığını ve


yönetmenliğini üstlendiği “Sen De Fark Et” belgeseli, geçtiğimiz Aralık ayında, Dubai’de


gerçekleşen iklim değişikliği zirvesi COP28’deki lansmanının ardından, bu kez Türkiye’deki


izleyicilerle buluştu. Çekimleri Tayland, Malezya, Filipinler, Japonya, İngiltere ve Türkiye'de


gerçekleştirilen ve yapımı yaklaşık dört yıl süren Sen De Fark Et (You Better Notice)


belgeselinin ilk gösterimi, 16 Nisan’da Feriye Sineması’nda düzenlenen basın lansmanında


yapıldı. Üç bölümden oluşan ve toplam 90 dakika süren belgesel, altı farklı ülkede plastik atıkların


yolculuğunu ve çevreye etkilerini takip ederek, plastik atık tehlikesi konusunda kitlesel


farkındalık yaratmayı hedefliyor. Toplumda sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesine ve


plastik atık kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Sen De Fark Et belgeseli,


“Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” ilkesiyle daha temiz bir geleceğe doğru adım atılması


gerektiğini vurguluyor. Basından, sivil toplum kuruluşlarından ve iş dünyasından temsilcilerin davetli olarak katıldığı Sen De Fark Et belgeselinin gösteriminde, Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin,


SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan


Ateş konuşma gerçekleştirdi.

Engin Altan Düzyatan

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