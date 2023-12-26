Sanat ve antika tutkunları bir arada...

Yıllardır Türkiye’de sanata verdiği değer ve kıymetli sanat etkiniklerine yaptığı ev sahipliği ile

ön planda olan Bilgili Holding, bu kez tasarım ve antikanın önde gelen marka ve isimlerini bir araya getirerek yine bir ilke imza atacak.Türkiye'nin önde gelen antika evleri, tasarım galerileri ve koleksiyonerleri, sanat, tasarım ve antika tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunan ve bu yıl ilki gerçekleşecek olan Akaretler Design & Antiques Show, dekorasyon ve tasarım dünyasının nabzını tutan, global mecra Maison Française ile işbirliği yapıyor. Farklı dönemlerden antika mobilya, obje ve tasarımların çağdaş tasarımlar ve dekorasyonla buluştuğu bu etkinlik, tasarımın eşsiz büyüsünü sergiliyor.