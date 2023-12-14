Yıldırım Mayruk'la özel davet

Moda dünyasına kişiliği tarzı ve vizyonuyla farklı bir yorum getiren Türk modasının efsane ismi Yıldırım Mayruk, birkaç yıl önce taşındığı ve emekliliğinin tadını çıkardığı Kıbrıs’tan sürpriz bir şekilde geldi. Ünlü modacı ayaklarının tozuyla gelir gelmez soluğu evladım dediği Didem Ömeroğlu’nun yanında aldı. Duayen modacının 18 yıla yakın yanında çalışan ve her fırsatta benden sonra bayrağımı taşıyacak diyerek övgüyle bahsettiği moda tasarımcısı Didem Ömeroğlu’nun açılışını yaptı. Ayvansaray’da surların içinde yer alan köşkünde yer alan hem yeni yeri hem dikiş koleksiyonunu özel bir lansman ile tanıtan Didem Ömeroğlu’nun bu mutlu gününde dostları Merih Turan, Ebru Sanver ve Zafer Kozanoğlu gibi dostlar bir araya geldi. Köşkün bahçesinde gerçekleşen davet konuklar hem Yıldırım Mayruk ile hasret giderdi, hem de böylesine güzel ve başarılı bir modacı yetiştirdikleri içinde Mayruk’u tebrik yağmuruna tuttular.