Magazin Hattı

Şık lansman

İş ve ünlü simmaların bir araya geldiği lansman daveti önceki gün gerçekleşti.

Giriş: 08 Kasım 2023 Çarşamba
Şık lansman

2005 senesinde Amerika’da kurulan, 2012’de Türkiye’de faaliyete geçen ve 50’nin üzerinde ülkede operasyonları bulunan, doğal içeriklerin yüksek teknoloji ile harmanlandığı, gıda takviyesi şirketlerinden Kyani, gücünü Eylül 2022’de, US merkezli “The Mental Wellness Company” olarak bilinen, zihinsel bütünlük alanındaki öncü Amare Global ile birleştirerek operasyonlarını tek çatı “Amare Global” altında devam ettirmeye karar verdi. Swissotel Bosphorus İstanbul’da 450 seçkin konuğun katıldığı lansman davetine Amare Global Bilim Kurulu Başkanı Dr.Shawn Talbott ve Amare Global Üst Yönetimi; Bölgesel Başkan Jennifer Stoll, Bölgesel Başkan Yardımcısı Martin Groppe, Amare Global Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy, Kıdemli Pazarlama Direktörü Müge Uz ve Global Finans& Operasyon Başkanı Kent Wood, katıldılar. Ayrıca davete Amare Global Türkiye’nin başarısında büyük rol oynayan pekçok iş ortağı da katıldı.

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