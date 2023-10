Güçlü kadınlar sahnede...

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İstinye Üniversitesi Liv Hospital, erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen ‘Pembe Motivasyon’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Günümüzde çok sık karşılaşılan kanser türlerinden biri olan Meme Kanseri’nde erken tanı ve teşhis %98 oranında tedaviye olumlu yanıt alma imkanı tanıyor. Bu sebeple; Meme Kanseri risk faktörlerini anlamak ve önleyici önlemler almak her kadının risk profili farklı olacağından son derece önemli. 20 yaşından itibaren düzenli olarak her ay elle, yılda bir kez hekime başvurarak meme muayenesi yaptırmak ve meme usg çektirmek, 40 yaşından itibarense mamografiyi de kontrollere eklemek büyük önem taşıyor. Her yıl Ekim ayında Meme Kanseri Farkındalık çalışmaları kapsamında bilinçlendirme çalışmaları yapılarak toplumsal sağlığın korunması hedefleniyor. İstinye Üniversitesi Liv Hospital da bu kapsamda 25 Ekim’de ‘Pembe Motivasyon’ etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte meme kanseri bağlamında elle muayene eğitimi, nefes egzersizleri, onkolojik risk faktörleri, tedavi seçenekleri, estetik cerrahi gibi bir çok konuda farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Kurumsal Tanıtım Bölge Müdürü Gülşah Gümüş Karabağ Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamındaki çalışmalarını şu şekilde paylaştı; “Meme Kanserinde farkındalığı arttırmak için hiç meme muayenesi yaptırmayan ve ayna karşısında elle meme kontrolü yapmayan tüm kadınları harekete geçirmek amacıyla Pembe Motivasyon etkinliğimizle sesimizi duyurmaya çalıştık”. Ayna karşısında elle muayene uygulamalarından sonra, tüm katılımcı kadınlar ve alanındaki uzman doktorlarla pasta kesilmesinin ardından, ‘’umudumuzu güçlendirelim’’ sloganıyla pembe balonlar gökyüzüne uçuruldu.