Boğaz'da özel davet...

The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ve Christie’s Türkiye Temsilcisi Eda Kehale Argün ev sahipliğinde Boğaz’ın kıyısında eşsiz Tarihi Yarımada manzarasına hakim Abelia havuz alanında gerçekleşen özel sanat etkinliğine Emir Bahadır, Moiz Zilberman, Banu Çarmıklı,

Zeynep-Fırat Gönenç, Billur Tacir gibi sanatsever isimler katılım gösterdi. Misafirler, Contemporary Art London Post-War & Contemporary Art Direktörü Tessa Lord ve Christie’s Londra Post-War and Contemporary Art Private Sales Direktörü Beatriz Ordovas’ın, “Modern sanatta yükselen trendler” konulu sanat sohbetinin ardından, The Peninsula Istanbul’un eşsiz boğaz ve Tarihi Yarımada manzarasına hakim konumunda, The Peninsula şefleri tarafından özenle hazırlanmış menü

eşliğinde bir akşam yemeğiyle geceye devam etti. The Peninsula Istanbul, Christie’s müzayede evinin

özel gecesine ev sahipliği ile, markanın sanata olan bağlılığı ve bulunduğu şehrin kültürel yönlerini

tanıtmaya verdiği önemin bir kez daha altını çizdi.