Magazin Hattı

'Göster Renklerini'...

Göster Renklerini Projesi'nin lansmanı ünlü isimlerin katılımıyla yapıldı

Giriş: 10 Ekim 2023 Salı
'Göster Renklerini'...

Mac Cosmetics, bireyselliği ve kendini ifade etmenin önemini her an vurgulayan Göster Renklerini Projesi ile 2021 yılından bu yana farklı projelere imza atıyor. Herkesin renklerini cesurca, tutkuyla ve özgürce yansıtması fikrinden ilhamla yola çıkan bu projenin 2023 lansman partisi ise, dijital kampanya yüzleri Kalben, Nilperi Şahinkaya ve Zehra Güneş’in katılımlarıyla günü Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşti. Melissa Vargas, Emre Yusufi, Cansu Özbay, Ceylan Çapa, Zeynep Tosun, Niyazi Erdoğan, Narod Çetinkaya, Neva Dürüst, Hande Şaşmaz, Lara Paşalı, Mina Saygı, Eda Zamanpür ve Cemre Solmaz gibi isimlerin bir araya geldiği bu göz alıcı parti, markanın Türkiye Marka Direktörü Nazlı Altıpat’ın kampanya hakkında bilgi verdiği konuşmasıyla başladı. Ardından müziğiyle ve yeteneğiyle kitlelere ilham veren Kalben, bu gurur verici projede yer alma heyecanını “Renkleri rahatça gösterebildiğimi fark ettiğim yerde gerçek özgürleşmenin başladığına inanıyorum. Kendinizi özel ve özgür kılmaktan korkmayın.” diyerek dile getirirken, başarılı oyuncu Nilperi ise konuşmasında “Kendi renklerimi en iyi gösterebildiğim an, sahnede seyirciyle buluştuğum an. İşim sayesinde tutkumu bularak renklerimi göstermenin yolunu buldum. Hepimiz hayata kendi biricik renklerimizi katıyoruz.” dedi. Başarılı milli sporcumuz Zehra Güneş’in “Ben en çok içimdeki sesi dinliyorum ve bana göster renklerini, cesur ol, pes etme diyor. Ben daima renklerimi içimden geldiği gibi göstermeye devam edeceğim.” diyerek, herkesi renklerini cesurca göstermeye davet etmesiyle son bulan konuşmaların ardından Göster Renklerini dijital kampanya filmi ilk defa davetlilere ve marka severlere sunuldu.

Mac Cosmetics

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