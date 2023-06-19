Mezuniyet töreni coşkusu

Tarabya İngiliz Okulları TBS kuruluşunun 10.yılında mezunlarına coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi. Horizon Grup, Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin ev sahipliğinde İngiliz Konsolosluğu bahçesinde gerçekleşen Mezuniyet Töreninde, öğrenciler ve aileleri ile iş ve cemiyet hayatından konuklar bir araya geldi. Törende, HRH Edinburgh Dükü Prens Edward, 2023 mezunlarına hitaben özel bir mektup göndererek, başarılanı kutladı. Prens Edward, daha önce 2015 yılında Tarabya İngiliz Okullarını ziyaret etmiş ve okulun; Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nda ödül kazanan öğrencileri kutlamıştı. Ayrıca İstanbul Yeniköy'de tarihi bir binada bulunan TBS İlkokulunun resmi açılışını gerçekleştirmişti. Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin, konuşmasında TBS’ in 10. kuruluş yıldönümüne özel düzenlenen Mezuniyet Töreni ile öğrencilerinin başarılarına tanıklık etmenin ve onları geleceğe hazırlamanın gururunu velilerle birlikte yaşadıklarını ifade ederek, “Mezunlarımız dünyanın önde gelen üniversitelerine başarı ile girip, mezun oluyorlar. Bunun en temel sebebi ise, öğrencilerimizin, dünya standartlarındaki eğitim programıyla, çok kültürlü dünyada başarılı olabilecekleri bir hayata hazırlanmasıdır.” dedi.