Magazin Hattı

Mezuniyet töreni coşkusu

TBS’in 10. Kuruluş yıldönümüne özel düzenlenen Mezuniyet Töreni, ailelere, çocuklarının başarılarına tanıklık etmenin ve onları geleceğe hazırlamanın gururunu yaşattı.

Giriş: 19 Haziran 2023 Pazartesi
Mezuniyet töreni coşkusu

Tarabya İngiliz Okulları TBS kuruluşunun 10.yılında mezunlarına coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi. Horizon Grup, Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin ev sahipliğinde İngiliz Konsolosluğu bahçesinde gerçekleşen Mezuniyet Töreninde, öğrenciler ve aileleri ile iş ve cemiyet hayatından konuklar bir araya geldi. Törende, HRH Edinburgh Dükü Prens Edward, 2023 mezunlarına hitaben özel bir mektup göndererek, başarılanı kutladı. Prens Edward, daha önce 2015 yılında Tarabya İngiliz Okullarını ziyaret etmiş ve okulun; Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nda ödül kazanan öğrencileri kutlamıştı. Ayrıca İstanbul Yeniköy'de tarihi bir binada bulunan TBS İlkokulunun resmi açılışını gerçekleştirmişti. Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin, konuşmasında TBS’ in 10. kuruluş yıldönümüne özel düzenlenen Mezuniyet Töreni ile öğrencilerinin başarılarına tanıklık etmenin ve onları geleceğe hazırlamanın gururunu velilerle birlikte yaşadıklarını ifade ederek, “Mezunlarımız dünyanın önde gelen üniversitelerine başarı ile girip, mezun oluyorlar. Bunun en temel sebebi ise, öğrencilerimizin, dünya standartlarındaki eğitim programıyla, çok kültürlü dünyada başarılı olabilecekleri bir hayata hazırlanmasıdır.” dedi.

TBS

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Yeni dizayna tanıtım

Cemiyet hayatının ünlü isimleri özel etkinlikte buluştu.
Güncel Kupalı ziyaret...

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'i kupayla ziyaret etti.
Magazin Hattı Sanat ve iş dünyası buluştu

Sanat ve iş dünyası buluştu Antalya’da düzenlenen dünya prömiyerinde bir araya geldi.
Güncel Babalar Günü'ne özel paylaşım...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Babalar Günü'nde yaptıkları paylaşımlarla babalarını andı.
Magazin Hattı Çifte kutlama!

Cemiyet hayatın tanınmış simaları, Ebru Çarıkçılar'ın, önceki akşam Beyoğlu'nda verdiği davet ile “Yaza Merhaba” dedi.

Magazin Hattı Yemekte buluştular...

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yakın dostlarıyla yemekte buluştu.
Güncel İtalya'da keyifli tatil...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, tatil için soluğu İtalya'da aldı.
Güncel Projeyi tamamladı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tamamlanan projenin açılış duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.
Magazin Hattı Klasik otomobil tutkusu...

Klasik otomobilleri çok seven Ömer Avlanmış, çocukluğundan beri hayalini kurduğu klasik aracına kavuştu.

Güncel Hakko'nun yeni aşkı

Merve Oflaz ile ilişkilerini geçtiğimiz yıl noktalayan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Güncel Dürüst'ün 'Şirince' turu...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, Şirince'yi ziyaret etti.
Magazin Hattı Karne heyecanı

Maya Portakal-İbrahim Bitargil ve Semih-Özge Sander çifti çocuklarıyla birlikte karne heyecanı yaşadılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.