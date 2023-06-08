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Depremzede kadınlar için “Kendi Yolumuzda”

2021 yılından bu yana genç kadınları kendi yollarında yürümeleri için destekleyen Elidor, Toplum Gönülleri Vakfı ile güçlerini deprem bölgesindeki genç kadınlar için birleştirdi.

Giriş: 08 Haziran 2023 Perşembe
Depremzede kadınlar için “Kendi Yolumuzda”

Elidor, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede, genç kadınlara yönelik uzun dönemli dayanışma hedefiyle “Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri”ni hayata geçiriyor. Projenin tanıtıldığı toplantıda Unilever Türkiye, Orta Asya, İran Güzellik ve Sağlık Lideri Natali Kasap, Toplum Gönüllüleri Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ve proje elçisi Karsu projenin detayları hakkında bilgi verdi. Elidor’un 2021 yılında genç kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı “Kendi Yolumuzda” projesinin devamı niteliğindeki merkezler Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da kuruluyor. Merkezlerde TOG uzmanları tarafından oluşturulan programlar ile depremden etkilenen 17-25 yaş arası genç kadınlara yönelik duygusal ve sosyal destek çalışmalarına odaklanılacak. Genç Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla 25.000 kadına destek olunması hedefleniyor. Yapay zekâ öğrenmesiyle ortaya çıkacak dijital video eser Beşiktaş Akaretler’de kurulan “Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı”nda 12 Haziran tarihine kadar sergilenecek ve gönderilen umut temalı mesajlar, kurulan ekranlar aracılığıyla deprem bölgesindeki genç kadınlarla da paylaşılacak.


Depremzede kadınlar için “Kendi Yolumuzda” Toplum Gönülleri Vakfı

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