Makyaj sanatının incelikleri anlatıldı...

Ünlü makyaj sanatçısı, Project Thin Stone’da gerçekleşen keyifli etkinlikte yeni sezon trend renklerini ve Clear Make-up’ın püf noktalarını konuklara uygulamalı olarak gösterdi. Etkinliğe Bestemsu Özdemir, Eliz Fındık, Yasemin Şefkatli, Merve Oflaz, Begüm Özer, Katre Turan ve Betül Avcı’nın aralarında bulunduğu ünlü ekran yüzleri katılım sağladı. Profesyonel hayatlarında kullanmaya alışkın oldukları Kryolan’ı, günlük makyajda nasıl kullanabileceklerini deneyimleyen ünlü isimler, ürünlere tam not verdi. Profesyonel makyajdaki iddiasını günlük makyajda da sürdüren dünyaca ünlü marka Kryolan, Amsterdam ve Belçika’daki salonlarıyla kendisi gibi dünyaca ünlü makyaj sanatçısı Serhat Şen ile işbirliği gerçekleştirdi.