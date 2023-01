Palandöken'de etkinlik...

Dağ yaşantısı deneyimini iyi yaşam pratikleri ile buluşturan yepyeni Polat Palandöken ev sahipliğinde, iyi olma halini bulma yolculuğunda farkındalık yaratan, bilgilendiren ve ilham veren iyi yaşam platformu Live to Bloom küratörlüğünde, gücünü doğadan alan cilt bakımı markası Origins ana sponsorluğunda Wings co-sponsorluğunda ve iyi yaşam tutkunu davetlilerin katılımıyla Welcome to Studio Polat Palandoken etkinliği gerçekleşti. 3 günlük bu özel etkinliğin ilk günü yeni dünya mutfağı MÄMÄCEY’in yöresel lezzetleri kullanarak hazırladığı Ayurvedik öğle yemeği, bitki bazlı şef ve Bi’Nevi Deli’nin kurucu ortağı Belkıs Boyacıgiller’in Whole Foods Plant Based 101 sohbeti MÄMÄCEY’in kurucusu, IIN bütünsel beslenme ve sağlık koçu, Chopra Ayurveda eğitmeni Ceylan Sel Sohtorik moderatörlüğünde başladı. The Studio Polat Palandoken’in açılışı ise deneyimli yoga eğitmenleri Ray Rizzo, Ayşe Demir ve ses şifası uygulayıcısı Billur Kurt’un açılış seromanisini takip eden Ray Rizzo’nun beden seansı ve Billur Kurt’un ses banyosu ile yapıldı Gün Polat Palandöken’in içinde yeni açılan MOMO Après-ski’de gerçekleştirilen akşam yemeğiyle sonlandırdı.