Yarıyıl tatilinde çocuklara özel etkinlikler...

23 Ocak-5 Şubat tarihlerini kapsayan yarıyıl tatili boyunca hem School of Akmerkez by Wise Akademi’de hem de Akmerkez etkinlik alanında her yaş grubundan çocuğa ve ebeveynlere hitap eden aktiviteler gerçekleşiyor. Akmerkez ve Wise Akademi iş ortaklığıyla çocukların ve yakın çevresinin eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen School of Akmerkez by Wise Akademi yarıyıl tatilinde birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Wise Akademi'nin kurucusu Vildan Güleç, renkli sömestr programında ayrıca çocukların eğlenirken öğrenme fırsatı bulacağı birçok atölye yer aldığını söyledi. Çocuk dünyasına detaylı bir bakış niteliğindeki Lıkır'ın Doğum Günü, çocukların ve ebeveynlerin hayalleri hakkındaki Çinyo ile Markonyo, At gibi ebeveyn- çocuk tiyatroları ve müzikli gösteriler tatil boyunca çocuklarla buluşuyor.