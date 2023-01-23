Güzellik buluşması...

Ahu Karaduman ve marka müdürü Alegra Levi ev sahipliğinde, Zeynep Fıratoğlu, Sevcan Tanfer, Sena Çakır, Selin Demirel, Seda Güzeliş, Pelin Baykal Akgün, Kadriye Olgar, Emel Yıldırım, Feza Fırat, Başak Sungur Oral, Emel Sözer, Deran Çetinsaraç, Deniz Ardan, Banu Karaca, Bahar Tangır ve Ayşe Çıpa gibi ünlü isimlerin katıldığı davette özellikle Dplus Clinic’in son teknolojik cihazı tanıtıldı. Ayrıca Bodrum Yalıkavak şubesinde bulunan Ahu Karaduman detox içeceklerini misafirlerine sunan Ahu Karaduman, 3.şubesini Etiler'de açacağını müjdeledi ve Etiler şubesinde son teknoloji bölgesel zayıflama ve cilt cihazlarına yer vereceğini belirterek medikal sağlık turizm hizmeti sunacağını duyurdu.