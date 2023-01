Devrim Erbil'in eserleri Nişantaşı'nda...

İçerisindeki 250’yi aşkın sanat eseriyle İstanbul’da sanatı kucağını açan The Stay Boulevard ev sahipliği yaptığı sergilere bir yenisini daha ekliyor. Resmin şairi Devrim Erbil’in dünyaca ünlü İstanbul eserlerinin yeni serisi Neonist By Devrim Erbil 26 Ocak-2 Nisan tarihleri arasında otelde sergileniyor. İçinde bulunduğu lokasyonların kültürünü yansıtan mimari yapılara değer katarak yaşam stili belirleyen The Stay grubunun en yeni oteli The Stay Boulevard Nişantaşı, çok özel bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in en geniş NFT kolleksiyonunu orijinal, giclee ve limtli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturacak olan ve Renko London organizasyonu ve Renk Erbil küratörlüğünde hayata geçecek Neonist by Devrim Erbil sergisi, Erbil Kare ve The Stay Boulevard Hotel proje ortaklığıyla 26 Ocak’ta açılıyor. Neon latince yeni kelimesinden isimlendirilen bir element. Devrim Erbil Neonist serisi sanatçının klasikleşmiş İstanbul konseptlerini Neon renklerle yenilemesinden doğuyor, aynı zamanda yeni dijital sanat akımı NFT serileri ile sanatçının en kapsamlı NFT serisi olarak dikkati çekiyor.