Ertürk'ten New York Social Diary tasarım!

Emre Ertürk'ün, New York'ta, ünlü dostları için, sık sık organize ettiği davetlerden ilham alarak tasarladığı; New York Social Diary 2023 resort çanta koleksiyonu, Bebek Frontiere'de yapılan renkli tanıtımda modaseverlerden tam not aldı. Manhattan, isimli günlük çanta, içinde yer alan, karanlıkta eşyaları bulmak için tasarlanan el feneri ile ilgi odağı oldu. Yeni yıl davet trafiğine rağmen; cemiyet, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler, Ertürk ve ortağı Dalya Suleiman'ı kutlamak ve Emre Ertürk tasarımı yeni çantalarını almak için davete katıldı. Koleksiyon tanıtımı esnasında davetlilerin, dj eşliğinde, çantalarla dans ederek, eğlenmeleri lansmanı parti atmosferine çevirdi.