Türkiye'de teknolojik açılış...

Fitness, wellness teknolojileri ve çözümlerinde dünya lideri Technogym’in İstanbul’daki Deneyim Merkezi’nin açılışı gerçekleşti. Technogym Kurucusu ve CEO’su Nerio Alessandri ve Technogym Türkiye Başkanı Vittorio Zagaia ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa sosyal hayatın önde gelen simalarından, Aslı Ekşioğlu, Emir Kunt, Arzu Kunt gibi isimler katıldı. Açılışta konuşma yapan markanın kurucusu ve CEO’su Nerio Alessandri İstanbul’da açılan deneyim merkezi ile ilgili olarak “Türkiye markamız için oldukça önemli bir pazar. 15 yıldır Türkiye pazarında aktif olan Technogym, güçlü iş ortağımızla birlikte burada sadece ürün satışı gerçekleştirmiyor, bütüncül yaklaşım ile wellness çözümleri sunuyor ve Technogym kültürünü yerelleştiriyor.” dedi.

Onur AYDIN