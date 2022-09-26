Jade&Brands Events, 'Back to City' temalı alışveriş ve moda günlerinde çok sayıda marka ve girişimciyi ziyaretçileriyle buluşturdu. Alışveriş, gastronomi ve eğlencenin vazgeçilmez noktası Emaar’da gerçekleşen alışveriş ve moda günlerine Emel Yıldırım, Özlem Yarar, Volkan Özdemir, Beste Korkmaz, Arzu, Ömer, Ata Niziplioğlu gibi sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de katılarak, girişimcilere destek oldu. Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğindeki alışveriş ve moda günleri 21 gün boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak.