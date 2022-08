Ertürk'ten yeni tasarımlar...

Ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk, annesi Serpil Güzey’in vefatı nedeniyle, New York’ta kurduğu ve global bir dünya markası haline getirdiği “Emré New York” çanta ve aksesuar çalışmalarına bir süre ara vermişti. Ünlü tasarımcı, geçtiğimiz yıl aile dostu Dalya Suleiman ile birlikte, annesinin anısına tasarladığı yepyeni bir kreasyonla hem moda, hem de resim dünyasına hızlı bir dönüş yapmıştı. Ertürk, başta kendi online mağazası olmak üzere, Amazon, Etsy, Wish gibi dünyanın en büyük e- ticaret şirketlerinde de ürünlerini satmaya başladı. Yıllardır, özellikle dünya jet-seti ve Hollywood ünlülerinin severek kullandığı el ve köpek çantalarıyla dikkat çeken Emre Ertürk, bu özel çantaların en yeni modellerinden birini de kısa bir süre önce Kim Kardashian'a gönderdi. Ünlü tasarımcı, bugünlerde ise Pavos Dijital ile birlikte, emreerturkdesign.com isimli yepyeni bir blog hazırlığında. İngilizce ve Türkçe yayınlanacak olan blog için, Bodrum Yalıkavak'ta, süslü köpekler ve renkli çantaları ile çekim yapan sanatçı, çevredeki herkesin ilgi odağı oldu.