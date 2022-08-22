Magazin Hattı

Ertürk'ten yeni tasarımlar...

Modacı Emre Ertürk, evcil hayvanlar için tasarladığı çanta ve aksesuvarları meraklılarıyla buluşturuyor

22 Ağustos 2022 Pazartesi
Ertürk'ten yeni tasarımlar...

Ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk, annesi Serpil Güzey’in vefatı nedeniyle, New York’ta kurduğu ve global bir dünya markası haline getirdiği “Emré New York” çanta ve aksesuar çalışmalarına bir süre ara vermişti. Ünlü tasarımcı, geçtiğimiz yıl aile dostu Dalya Suleiman ile birlikte, annesinin anısına tasarladığı yepyeni bir kreasyonla hem moda, hem de resim dünyasına hızlı bir dönüş yapmıştı. Ertürk, başta kendi online mağazası olmak üzere, Amazon, Etsy, Wish gibi dünyanın en büyük e- ticaret şirketlerinde de ürünlerini satmaya başladı. Yıllardır, özellikle dünya jet-seti ve Hollywood ünlülerinin severek kullandığı el ve köpek çantalarıyla dikkat çeken Emre Ertürk, bu özel çantaların en yeni modellerinden birini de kısa bir süre önce Kim Kardashian'a gönderdi. Ünlü tasarımcı, bugünlerde ise Pavos Dijital ile birlikte, emreerturkdesign.com isimli yepyeni bir blog hazırlığında. İngilizce ve Türkçe yayınlanacak olan blog için, Bodrum Yalıkavak'ta, süslü köpekler ve renkli çantaları ile çekim yapan sanatçı, çevredeki herkesin ilgi odağı oldu.

Emre Ertürk

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Bodrum'da tatil devam ediyor...

Bodrum müdavimi Elif Dürüst, Ege'nin soğuk sularında stres atarak tatiline devam ediyor.
Magazin Hattı Ertürk'ten yeni tasarımlar...

Modacı Emre Ertürk, evcil hayvanlar için tasarladığı çanta ve aksesuvarları meraklılarıyla buluşturuyor

Güncel Mermerci, kızıyla poz verdi!

Derin Mermerci kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Jet Set Lopez ve Affleck'in rüya düğünü!

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti, ünlü aktörün Georgia'da bulunan malikanesinde aile fertleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda evlilik yeminlerini tekrarladı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyonunu tanıttı!

Ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, sıcak yaz koleksiyonunu cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı bir davetle tanıttı.
Güncel Deniz tutkunu Yasemin...

Yasemin Özilhan, deniz kenarında çektirdiği fotoğraflarıyla göz doldurdu.
Güncel Ayaydın'a kızlarından sürpriz kutlama...

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, eşi Adalet Ayayadın ve kızlarıyla doğum gününü kutladı
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu HT Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Tatil Hakko'dan dürbünlü önlem !...

İş insanı Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Merve Oflaz ile görüntülenmekten kaçamadı.. Dürbunlü önlem alsa da HT Kulüp objektiflerine yakalandı.
Tatil Baba sörfte, çocuklar annede...

Su sporlarını seven Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları ile birlikte Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor.
Moda Bodrum plajlarında şıklık yarışı...

Bodrum plajlarında şıklıklarıyla arz-ı endam eden cemiyet hayatının ünlü hanımları, İstanbul'daki şıklıklarını Bodrum'a taşıdı
Güncel Annesiyle yemekte...

Bodrum'da tatil yapan Melda Kosif annesi Yasemin Kamhi'yle akşam yemeğinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.