Şık davet...

Denizcilik sektöründe kimyasal ve petrol tanker işletmeciliğinde lider şirketlerden biri olan Mercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı armatör Alpsel Mecan yurtiçi ve yurtdışında yer alan iş ortakları için Kuzguncuk’ ta bulunan merkez ofisinde özel bir davet düzenledi. İstanbul boğazının muhteşem manzarasına sahip yalısında gerçekleştirilen bu özel etkinliğe dünyanın denizcilik sektöründe lider konumunda olan birçok temsilci muhteşem bir gün geçirdi. 500 Davetlinin katıldığı enfes lezzetlerin sunulduğu birbirinden farklı kokteyllerin ikram edildiği bu etkinlikte ev sahibi olarak herkesle ilgilenen Alpsel Mercan yurtdışı iş ortaklarının Türkiye’ ye olan yatırımlarının daha çok artması için de teşvikte bulundu.

Hakan YAĞCI