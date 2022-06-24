Magazin Hattı

Şık davet...

İş insanları Alpsel ve Tansel Mercan Kuzguncuk’ta bulunan merkez ofisinde özel bir davet verdi.

24 Haziran 2022 Cuma
Şık davet...

Denizcilik sektöründe kimyasal ve petrol tanker işletmeciliğinde lider şirketlerden biri olan Mercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı armatör Alpsel Mecan yurtiçi ve yurtdışında yer alan iş ortakları için Kuzguncuk’ ta bulunan merkez ofisinde özel bir davet düzenledi. İstanbul boğazının muhteşem manzarasına sahip yalısında gerçekleştirilen bu özel etkinliğe dünyanın denizcilik sektöründe lider konumunda olan birçok temsilci muhteşem bir gün geçirdi. 500 Davetlinin katıldığı enfes lezzetlerin sunulduğu birbirinden farklı kokteyllerin ikram edildiği bu etkinlikte ev sahibi olarak herkesle ilgilenen Alpsel Mercan yurtdışı iş ortaklarının Türkiye’ ye olan yatırımlarının daha çok artması için de teşvikte bulundu.

Hakan YAĞCI

Alpsel Mecan Kuzguncuk Tansel Mercan

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