Magazin Hattı

Sokak hayvanlarına destek oldular!

Hayvan dostu Fairmont Quasar Istanbul, Haytap yararına hayata geçirdiği “Patili Elçi” sosyal sorumluluk projesiyle sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenledi.

28 Şubat 2022 Pazartesi
Sokak hayvanlarına destek oldular!

Hayvan dostu bir otel olan Fairmont Quasar Istanbul, Haytap yararına hayata geçirdiği “Patili Elçi” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eyüp Pirinçli Köyü’nde sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenledi. Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper ev sahipliğinde gerçekleştirilen besleme etkinliğine sanat ve moda dünyasından önemli isimler katıldı. Patili Elçi Gofret’in misafirleri otelin kapısında karşılamasıyla başlayan, Haytap yetkililerinin de hazır bulunduğu bu anlamlı etkinlik Eyüp Pirinçli Köyü’ndeki ormanlık alanlarda sokak hayvanlarının beslenmesi ile devam etti. Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper “Patili Elçi” programı kapsamında otelde ağırlanan tüm can dostlarımızın konaklamasından elde edilen geliri Haytap ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavileri için kullandıklarını belirterek sokaktaki canlara umut olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Patili Elçi Fairmont Quasar Istanbul Haytap

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Dinçkökler'in kahve molası...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, oğullarıyla birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.
Mekanlar Maraş'ın lezzetleri Etiler’de...

Caddeler Caddelerin sportif ziyaretçileri...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Önder Öztarhan, Polat Gülman ile iş insanı Hüsnü ve eşi Asuman Güreli caddelerde sportif tarzlarıyla HT Kulüp objektifine yansıdılar.
Magazin Hattı Sokak hayvanlarına destek oldular!

Hayvan dostu Fairmont Quasar Istanbul, Haytap yararına hayata geçirdiği “Patili Elçi” sosyal sorumluluk projesiyle sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenledi.

Davetler Romantik gelinlikler podyumda tanıtıldı!

Ünlü tasarımcı Özlem Süer, bir araya geldikleri ÖZLEMSÜERWHITE X FSBOSPHORUS projesiyle yeni koleksiyonunu modaseverlere tanıttı.

Magazin Hattı “BOHOCHIC” koleksiyonuna özel tanıtım!

Tuğba Berin ve Melda Aksu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen özel davette “BOHOCHIC” koleksiyonu tanıtıldı.
Güncel Kültürel Dönüşüm Derneği'nden anlamlı iş birliği...

Zafer Kozanoğlu başkanlığında kurulan Kültürel Dönüşüm Derneği, sanatçı Ferhat Göçer ile anlamlı bir işbirliğine imza attı.
Güncel Dostlar buluşması!

Yakın dostlar Beyza Uyanoğlu bir mekanda bir araya yakın dostlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi.
Magazin Hattı Sanat tutkunlarına ‘Haiku’ sergisi!

Güven Kıraç’ın eserlerinden oluşan ‘Haiku’isimli solo sergiyi önceki akşam gerçekleşen açılış davetinin ardından sanat severlerle buluşturdu.

Magazin Hattı Sağlık turizmine önemli yatırım...

Uluslararası İş İnsanları' ödül töreninde 'Yılın En Genç İş Adamı' seçilen Burak Tuncer'in, sağlık turizmine yatırımları devam ediyor.

Güncel Yeni rota 'Kahramanmaraş'

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez yeni durağı Kahramanmaraş oldu.

Magazin Hattı Hotiç'ten anlamlı panel!

Gelenekselleşen “Wellness Talks” davetlerinin yenisini Pozitif Yaş Alma Lideri Pınar Özdemir Hotiç’in konuşmacı olarak katıldığı bütüncül bakış açısıyla içten dışa sağlıklı yaş almak konusunda gerçekleştirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.