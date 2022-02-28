Sokak hayvanlarına destek oldular!

Hayvan dostu bir otel olan Fairmont Quasar Istanbul, Haytap yararına hayata geçirdiği “Patili Elçi” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eyüp Pirinçli Köyü’nde sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenledi. Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper ev sahipliğinde gerçekleştirilen besleme etkinliğine sanat ve moda dünyasından önemli isimler katıldı. Patili Elçi Gofret’in misafirleri otelin kapısında karşılamasıyla başlayan, Haytap yetkililerinin de hazır bulunduğu bu anlamlı etkinlik Eyüp Pirinçli Köyü’ndeki ormanlık alanlarda sokak hayvanlarının beslenmesi ile devam etti. Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper “Patili Elçi” programı kapsamında otelde ağırlanan tüm can dostlarımızın konaklamasından elde edilen geliri Haytap ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavileri için kullandıklarını belirterek sokaktaki canlara umut olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.