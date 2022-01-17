Magazin Hattı

Türkiye'ye özel yeni koleksiyon

Dünyaca ünlü markalara hazırladıkları özel koleksiyonlarla önemli başarılar elde eden BUEN Fashion’ın marka kurucusu ve tasarımcısı Burçin Ör, Türkiye pazarına girişini özel bir davetle kutladı.

17 Ocak 2022 Pazartesi
Türkiye'ye özel yeni koleksiyon

‘Moda olduğu için değil iyi hissetmek için giyin’ mottosuyla yola çıkan Burçin Ör, 'Sadece kıyafet tasarlamıyoruz, kadınların kendilerini daha iyi ifade etmesi ve iyi hissetmesini sağlıyoruz’’ cümlelerinin altını önemle çiziyor. Hayatın her anında gündüzden geceye uzanan tasarımlara sahip olan marka, kaliteli üretim anlayışı, titiz terzilik işçiliği ve özel olarak seçilmiş kumaşları bir araya getiriyor. Her kadının dolabında olması gereken anahtar parçalardan, bulunacağı ortamda farkını ve gücünü ortaya koyacak geniş ürün yelpazesine sahip olan markanın yeni koleksiyonuna tam not veren davetliler beğendikleri ürünleri de satın aldılar.

Burçin Ör BUEN Fashion

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Magazin Hattı Türkiye'ye özel yeni koleksiyon

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