Türkiye'ye özel yeni koleksiyon

‘Moda olduğu için değil iyi hissetmek için giyin’ mottosuyla yola çıkan Burçin Ör, 'Sadece kıyafet tasarlamıyoruz, kadınların kendilerini daha iyi ifade etmesi ve iyi hissetmesini sağlıyoruz’’ cümlelerinin altını önemle çiziyor. Hayatın her anında gündüzden geceye uzanan tasarımlara sahip olan marka, kaliteli üretim anlayışı, titiz terzilik işçiliği ve özel olarak seçilmiş kumaşları bir araya getiriyor. Her kadının dolabında olması gereken anahtar parçalardan, bulunacağı ortamda farkını ve gücünü ortaya koyacak geniş ürün yelpazesine sahip olan markanın yeni koleksiyonuna tam not veren davetliler beğendikleri ürünleri de satın aldılar.