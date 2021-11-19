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Mutluluğa 52 milyon adım

Yıldız Holding, gelenekselleşen Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü 18 Kasım’da kutladı. Renkli etkinliklerle dolu bu özel günde Yıldız Holding çalışanları Help Steps uygulamasıyla attıkları 52 milyon adımı UNICEF’e bağışlayarak dünya çocuklarının mutluluğuna da katkıda bulundu.

19 Kasım 2021 Cuma
Mutluluğa 52 milyon adım

Yıldız Holding’in, kurucusu Sabri Ülker’in “Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır” ilkesinden yola çıkarak her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü, 2021’de de dayanışma ve yardımlaşmanın örneklerine sahne oldu. Tüm dünyada 65 binden fazla çalışanın katıldığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü etkinlikleri bu yıl da online gerçekleşti. Radyo programcısı Geveze’nin esprili sunumuyla renklendirdiği interaktif buluşmada ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil de sevilen şarkılarını seslendirerek çalışanlara keyifli anlar yaşattı. Mutlu Et Mutlu Ol Günü’ne özel olarak çalışanların katılımıyla düzenlenen kermesin geliri de kız çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere Darüşşafaka’ya bağışlandı.

UNICEF

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Magazin Hattı Mutluluğa 52 milyon adım

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