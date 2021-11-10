Özel projeye davet...

Şehrin merkezi lokasyonu Acıbadem’de inşaasına başlanan projede verilen “Şehirden Kaçmayın, İstanbul’u Acıbadem’den Dinleyin” konulu özel davette, Özlem Avcıoğlu semtin ve bölgenin daha önce duyulmamış dikkat çekici hikayeleri ile şehirde yaşamı kolaylaştırıcı ipuçlarını paylaştı. Hayallerin ötesine geçecek eserlerden biri olmaya hazırlanan projede düzenlenen davete yanı sıra iş, cemiyet ve sanat dünyasından Beste Yurttaş, Burcu Şendir, Yelda Güral, Şebnem Çapa, Sibel Kerimoğlu, ve Arzu Kunt katıldı.