'Doğadan masaya' özel etkinlik...

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Ersoylar'ın 'Kültür Yolu' gezisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy yakın arkadaşları ve sanatçılarla bir araya gelerek Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni gezdi.