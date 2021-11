'Doğadan masaya' özel etkinlik...

Kapsamlı sağlık, bakım ve güzellik uygulamaları seçkisini sunan The SPA at Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da düzenlenen davete cemiyet hayatının önde gelen üyeleri katıldı. Neslişah Düzyatan, Etel Baler, Mehtap Elaidi, Ayten Aslan Danışman, Batya Kebudi gibi isimlerin katılımıyla Novikov Restaurant & Bar’da gerçekleştirilen “doğadan masaya” konseptli brunch etkinliğinde, misafirler leziz ikramların ve muhteşem Boğaz manzarasının tadını çıkardılar. Brunch’ın ardından davetliler, arp dinletisi eşliğinde The SPA at Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un eşsiz atmosferinde keyifli vakit geçirdiler.