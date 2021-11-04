Magazin Hattı

İstanbul'da Sanat ve Antika Fuarı...

Sanat ve antika dünyasını tek çatı altında buluşturan etkinlik İstanbul Sanat ve Antika Fuarı iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını buluşturdu.

04 Kasım 2021 Perşembe
İstanbul'da Sanat ve Antika Fuarı...

Ülkemizi uluslararası platformda temsil ederken kültür ve sanat alanında önemli bir noktaya gelmesini sağlayan İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi’nde sanatseverlerin buluşma noktası oldu. Fuar süresince 28 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 4 gün boyunca yaklaşık 15 bin m2’ lik alanda 80 antikacıdan 10 bin antika objeye, 42 sanat galerisinden 300’ü aşkın sanatçıya ve 2 bin sanat eserine ev sahipliği yaptı. Sanat ve antika dünyasını tek çatı altında buluşturan Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay’ın piyano resitali eşliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleşti. Binlerce sanatseveri ağırlayan fuarda, yerli ve yabancı birçok sanatçının eseri beğeni toplarken; Osmanlı Saray Saati, 100 yılı aşkın antika parfüm şişe koleksiyonları, II. Abdülhamit’in tahtı, yüzyıllardır hasar görmeden saklanan porselen eşyalar, tarihimize tanıklık etmiş nadide eşyalar, antika halılar ve daha birçok değerli sanat eseri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Fuara cemiyet hayatından tanınmış isimlerinden Nazlı Keçili de katılarak destek oldu. Fuar kapsamında gerçekleşen söyleşiler, paneller ve oturumlar sanat, tarih ve koleksiyon bilinci gibi önemli konulara ışık tutarken, katılımcıların bilgi sahibi olması adına da önemli katkılar sağlandı.

Hakan YAĞCI

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı İstanbul Kongre Merkezi NAZLIKEÇELİ

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