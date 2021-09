Şehre dönüş buluşması!

Vakkorama Cafe Zorlu Center’da düzenlenen buluşmada şehirde yeniden bir araya gelmenin coşkusu yaşandı. Davete katılanlar arasında birçok ünlü isim yer aldı. Davete Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve oğlu Can Hakko ev sahipliği yaparak davetlilerle yakından ilgilendi. Türkiye'nin ilk organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull lezzetleri ile zenginleşen buluşmaya ORGANICS by Red Bull ile hazırlanan özel mokteyller, Vakkorama Cafe’nin lezzetleri ve DJ Gökhan Belen’in canlı performansı eşlik etti.