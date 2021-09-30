Magazin Hattı

Şehre dönüş buluşması!

Vakkorama şehre dönüşünü birçok ünlü ismin katıldığı özel bir Happy Hour partisi ile kutladı.

30 Eylül 2021 Perşembe
Şehre dönüş buluşması!

Vakkorama Cafe Zorlu Center’da düzenlenen buluşmada şehirde yeniden bir araya gelmenin coşkusu yaşandı. Davete katılanlar arasında birçok ünlü isim yer aldı. Davete Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve oğlu Can Hakko ev sahipliği yaparak davetlilerle yakından ilgilendi. Türkiye'nin ilk organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull lezzetleri ile zenginleşen buluşmaya ORGANICS by Red Bull ile hazırlanan özel mokteyller, Vakkorama Cafe’nin lezzetleri ve DJ Gökhan Belen’in canlı performansı eşlik etti.

Vakkorama Cem Hakko Can Hakko

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