Işıltılı tanıtım...

Her sezon yarattığı eşsiz ve dikkat çekici tasarımlarla tüm dünyanın takip ettiği Raisa Vanessa, 84 yıldır Türk ve dünya mücevher sektörüne hizmet eden Atasay ile gerçekleştirdiği işbirliği ile yeniden bir ilke imza atıyor. Raisa Vanessa x Atasay işbirliği ile hazırlanan kapsül koleksiyon Türk mücevher dünyasına güçlü bir damga vuruyor. Her biri birbirinden özel 25 parçadan oluşan koleksiyonda yer alan Art deco çizgiler şehirli ve güçlü Atasay kadınına günün her anına uygun seçenekler sunarken, koleksiyonun bir başka ilham kaynağı olan duality kavramı dikkat çekti. Altının Raisa Vanessa’nın güçlü çizgileri ile ölümsüz bir esere dönüştürdüğü koleksiyonda yer alan yüzük, küpe ve kolyeler çabasız şıklığın anahtarını sunuyor. Zanaatkarlığa odaklanan koleksiyon, modanın ve sanatın çağdaş temsilcileri olarak moda dünyasıyla buluşuyor.