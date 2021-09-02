Magazin Hattı

Işıltılı tanıtım...

Atasay Kamer, moda dokunuşlarıyla oluşturduğu yeni koleksiyonunu bir davetle tanıttı.

02 Eylül 2021 Perşembe
Işıltılı tanıtım...

Her sezon yarattığı eşsiz ve dikkat çekici tasarımlarla tüm dünyanın takip ettiği Raisa Vanessa, 84 yıldır Türk ve dünya mücevher sektörüne hizmet eden Atasay ile gerçekleştirdiği işbirliği ile yeniden bir ilke imza atıyor. Raisa Vanessa x Atasay işbirliği ile hazırlanan kapsül koleksiyon Türk mücevher dünyasına güçlü bir damga vuruyor. Her biri birbirinden özel 25 parçadan oluşan koleksiyonda yer alan Art deco çizgiler şehirli ve güçlü Atasay kadınına günün her anına uygun seçenekler sunarken, koleksiyonun bir başka ilham kaynağı olan duality kavramı dikkat çekti. Altının Raisa Vanessa’nın güçlü çizgileri ile ölümsüz bir esere dönüştürdüğü koleksiyonda yer alan yüzük, küpe ve kolyeler çabasız şıklığın anahtarını sunuyor. Zanaatkarlığa odaklanan koleksiyon, modanın ve sanatın çağdaş temsilcileri olarak moda dünyasıyla buluşuyor.

atasay kamer Atasay koleksiyon

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Çarmıklılar'ın mutlu günü

Hakan ve Banu Çarmıklı çiftinin, kızları Yasemin Çarmıklı dün gece gerçekleşen törenle Murathan Kurt ile dünyaevine girdi.
Caddeler Arsel Bebek'te...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, İstanbul'un elit semti Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Boynerler'in yeni heyecanı...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner yeni iş heyecanlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.
Magazin Hattı Işıltılı tanıtım...

Atasay Kamer, moda dokunuşlarıyla oluşturduğu yeni koleksiyonunu bir davetle tanıttı.
Magazin Hattı Yeni eserler Bodrum'da sergilendi

Sanatçı Işıl Kadıoğlu,‘Derinde’ adlı ikinci kişisel resim sergisini Bodrum’da açtı.
Güncel Anne ve kızları yemekte buluştu!

Ayşe Boyner, annesi Bilgün Dereli ve aile dostları Melisa von Faber Castell, annesi Maria Adelaida Eliyeşil ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Güncel Gülman ve Uyanoğlu Antalya'da

Feryal Gülman, Antalya'da dostu Beyza Uyanoğlu ile yaptığı tatilinden huzur dolu anlar paylaştı.
Güncel Çeşme'de yoga günleri...

Sosyetenin spor tutkunu isimlerinden biri olan Zeynep Üstünel, arkadaşı Burcu Hanif'le Çeşme'de yoga yaptı.

Güncel 'Olduğun ve olacağın her şeyle gurur duyuyorum'

Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
Güncel Bodrum'da romantik tatil

İş insanı Murat Talay ve eşi Pınar Talay'ın tatil tercihi Bodrum oldu. Çift ailece bir arada romantik bir tatil geçirdi.
Güncel Açılış sonrası baş başa...

İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, eşi Emel Ayaydın ile birlikte Marmaris'te hem iş hem tatil yapıyor.

Haftanın Şıkları Yeşil tarz

Hande Sezer Pekcan

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.