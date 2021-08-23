Çocuklara destek defilesi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde iklim şartları ve maddi imkansızlıklar içersinde eğitimlerini sürdürmeye çalışan, başarılı, Atatürk ilkelerine bağlı Türk çocuklarına, batı bölgelerinde ki akranları ile aynı düzeyde eğitim görebilmelerine eğitim desteği vermek için kurulmuş olan Bir Demet Umut Derneği kuruluşunun 3. Yıllında Eğitim Bursları yararına Tasarımcı Mehmet Köymen 2022 SEA Summer HAUTE COUTURE Koleksiyonu defilesini sundu.13 ünlü modelin podyuma çıktığı Koreografisini Ferhan Aral’ın gerçekleştirdiği defileye birçok ünlü sima katıldı.