Yalıkavak'ta özel davet

Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda bu yıl misafirlerini ağırlamaya başlayan Elementa Hotel’in içindeki Agora Bodrum Restoran, yapılan keyifli bir davetle kapılarını açtı. Heykellerle dolu bahçesinde, leziz Akdeniz mutfağını Türkçe 90’lar pop müziği eşliğinde sunan restoranın açılışı büyük ilgi gördü. Ünlü isimlerin katıldığı açılış davetinde konuklar Agora bahçelerinde güneşi batırdı. Adını toprak, hava, su ve ateş elementlerinden alan, Nurçe Erben ve Mina Gök’ün ortaklığında açılan Elementa Hotel, ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ev sahiplerinin rafine anlayışlarını ortaya koyan Agora Bodrum Restoran da Akdeniz sanatıyla lezzetini buluşturuyor.
Hakan YAĞCI