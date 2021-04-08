Maldivler'de romantik kutlama

Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran eşine doğum günü süprizi yaptı. Pandemi şartlarına rağmen izole bir tatil için eşi Evrim Başaran' a son dakika süprizi yapan Faruk Başaran, direkt uçuşla eşinin ve kendisinin daha önceden gittikleri ve çok sevdikleri Maldivler'e tekrar geldi. Hint Okyanusu'nun incisi ve gözde tatil merkezinde dün akşam beyaz kumlar üzerinde kalp şeklinde hazırlanmış ışıklarla dekore edilmiş, izole akşam yemeğinde pastasını üfleyen Evrim Başaran 'Bu pandemi şartlarında bu süpriz çok iyi geldi, Maldivlerde olmak çok güzel' dedi.