Alman şeften lezzetli açılış...

2 Michelin yıldızına sahip Alman şef Michael Riemenschneider, Acarkent'te ‘’The Twins Bakery by MR’’ı lezzetseverlerin beğenisine sundu.

Almanya ve İngiltere’de açmış olduğu restaurantları ile 2 Michelin yıldızına sahip Alman şef Michael Riemenschneider, Acarkent’te fine dining restaurant’ı ‘’ The Twins Kitchen by MR’’dan sonra, Kavacıkta ‘’The Twins Bakery by MR’’ı lezzet severlerin beğenisine sundu. Türkiye’de doğup büyüyen ikizleri Jordan ve Jayden’dan esinlenerek mekanına ‘Twins Kitchen’ ismini veren şefin özel ekşi mayalı ekmek çeşitleri, muffinleri, birbirinden değişik özel çikolataları ve pasta çeşitleri davetliler tarafından çok beğenildi.