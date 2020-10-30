HT KULÜP
Arama

Turizmin en iyisi seçildi

Hillside Beach Club; prestijli turizm ödülleri Haute Grandeur’de, Dünyanın En İyi Resort’u seçildi.

Turizmde öncü olan Türkiye'nin öncü turizm markası turizm markası zincir markaların katılıp en iyinin seçildiği törende Four Sesons’ın da çeşitli kategorilerde katıldığı prestijli turizm ödülleri Haute Grandeur’de, Dünyanın En İyi Resort’u seçildi. Alarko Turizm Grubu Başkanı Edip İlkbahar liderliğindeki Hillside, gönülden hizmeti ile Avrupa’nın en iyi servisi ödülünü de alarak, turizm sektörü için zorlu geçen bu dönemde kriz tanımayarak elde ettiği başarılar ile adından söz ettirdi. Halen süren güneşli ve sıcak günlerini renkli etkinliklerle yaşamak isteyenler 8 Kasım’a kadar bu imkanı değerlendirebilirler.

Etiketler
Turizmin en iyisi seçildi Haute Grandeur Hillside Beach Club
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Moda ve lezzet tutkunları buluştu! 28 Ekim 2020 Çarşamba Devamını Oku
Davetler Kanun'dan hayvanlara destek sergisi 23 Ekim 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Barbaros'dan "Episode I" sergisi... 21 Ekim 2020 Çarşamba Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X