Turizmin en iyisi seçildi

Hillside Beach Club; prestijli turizm ödülleri Haute Grandeur’de, Dünyanın En İyi Resort’u seçildi.

Turizmde öncü olan Türkiye'nin öncü turizm markası turizm markası zincir markaların katılıp en iyinin seçildiği törende Four Sesons’ın da çeşitli kategorilerde katıldığı prestijli turizm ödülleri Haute Grandeur’de, Dünyanın En İyi Resort’u seçildi. Alarko Turizm Grubu Başkanı Edip İlkbahar liderliğindeki Hillside, gönülden hizmeti ile Avrupa’nın en iyi servisi ödülünü de alarak, turizm sektörü için zorlu geçen bu dönemde kriz tanımayarak elde ettiği başarılar ile adından söz ettirdi. Halen süren güneşli ve sıcak günlerini renkli etkinliklerle yaşamak isteyenler 8 Kasım’a kadar bu imkanı değerlendirebilirler.