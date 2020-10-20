HT KULÜP
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Zamansız ve şık koleksiyon

Sonbahar-kış sezonunu trendleri yansıtan ilham verici koleksiyonlarla karşılayan Türkiye'in ünlü tekstil mağazası, yeni sezona damgasını vuracak yepyeni bir iş birliğine imza attı.

Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye’nin en sevilen markalarını ve tasarım parçalarını kadınlar ile buluşturan Boyner, yepyeni bir iş birliğine imza attı. Moda tasarımcısı Selma Çilek’in bir markaya özel hazırladığı koleksiyonu mağazalarında moda severlerle buluştu. Kendine güvenen, trendleri takip eden, sadeliği sevdiği kadar dikkat çekmeyi de isteyen iddialı kadınlara hitap eden koleksiyonu; kazaklar, kabanlar, vegan deri grubu, elbiseler, parkalar ve pantolonlar olmak üzere 60 parçadan oluşuyor.

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Zamansız ve şık koleksiyon
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