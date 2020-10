Doğadan ilham aldı!

Tasarımcı Erkan Demiroğlu, doğadan ilham aldığı yeni koleksiyonunu tanıttı.

Uzun yıllar bir markada baş tasarımcılık yaptıktan sonra kendi markasını çıkaran Erkan Demiroğlu, her sezon yeni tasarımlarıyla moda dünyasında göz doldurmayı başarıyor. Tasarımlarında zaman zaman trendlerden etkilense de karakterini oldukça iyi yansıtan genç modacının en büyük ilham kaynağı ise doğadaki yaşam. Koleksiyonlarına ilham veren her şeyin hayatın ve doğanın içinde mevcut olduğunu belirten Demiroğlu, “Doğa her zaman benim için ilham kaynağı. Anadolu medeniyetleri ve kültürü, dilden dile anlatılan efsaneler, hikayeler, el sanatları, örf gelenek ve görenekleri bana zengin alternatifleri sunuyor. Ayrıca çok fazla seyahat ediyorum. Dünyanın her noktası kendine ait renkleri, desenleri, özgün atmosferi ile bana sınırsız bir ilham kaynağı oluyor. Her yolculuğun sonu fantezi dünyamda yeni yolculukların başlangıcı oluyor. Duvardaki bir fresk pencereden yükselen bir melodi, yeni bir koleksiyonun ilk kıvılcımı olabilir” diyerek açıklık getirdi. Modern ve zarif tasarımlarında geleneksel detayları kullanmayı seven ünlü modacı, tasarımlarında farklı meteryaller, formlar, renkler ve desenler kullanırken zıtlıkların uyumunu moda severlere yansıtıyor.