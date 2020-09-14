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48'inci yıla kutlama...

İbrahim Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Ege Seramik'in 48’inci yılını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı.

İbrahim Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, önceki akşam yeğeni Alptekin Polat'ın organize ettiği Bodrum Ortakent'teki Kefi Restaurant'ta Ege Seramik'in 48’inci yılını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı. Keyifli geçen yemeğin ardından Ege Seramik'in 48’inci yıla özel hazırlanan pastanın mumlarını dostlarıyla üfleyen İbrahim Polat, pasta üzerindeki çizilen seramiklere dikkat etmesi gözlerden kaçmadı. Konuşma sırasında duygusal anlar yaşayan İbrahim Polat, “48’inci kuruluş yılını kutladığımız Ege Seramik için bir aradayız. 48 yıldır Ege Seramik ve Ege Vitrifiye yüzde 90 yerli ham madde ile üretim yaparak, dünyanın her yerine ihracat yapıyor. Ege Seramik'e ham madde sağlayalım diye kurduğumuz Polat Maden, sınırları aşıp üretiminin yüzde 70'ini ihraç ederek yüzümüzü güldürüyor. Sektörde her zaman öncü konumda olup, Türkiye'nin en iyi tanınan ilk 100 markasının içerisinde olan Ege Seramik, bu yıl tüm dünyada sadece 18 firmanın sahip olduğu Green Squared (Yeşil Üretim) belgesini almaya hak kazanmış ilk ve tek Türk firması olarak bizleri gururlandırmıştır” diye konuştu.

Etiketler
48inci yıla kutlama... İbrahim Polat Ege Seramik
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