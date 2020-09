Kansersiz Yaşam Derneği'ne ve Çukur'a ödül

Ace Of Mice Ödülleri’nde “En İyi Roadshow“ ödülü, “Çukur’da Umut Var” YaşaTIR Projesi ile Kansersiz Yaşam Derneği ve Çukur dizisinin oldu.

Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nin ‘Oscar’ı sayılan Ace Of Mice Ödülleri’nde “En İyi Roadshow“ ödülü, “Çukur’da Umut Var” YaşaTIR Projesi ile Kansersiz Yaşam Derneği’ ve Çukur dizisinin oldu. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törende; Kansersiz Yaşam Derneği, organizasyon dalında ödül alan İLK ve TEK Sivil Toplum Kuruluşu olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadı. Kansersiz Yaşam Derneği’nin "Çukur'da Umut Var" YaşaTIR Projesi, Show TV ve Ay Yapım işbirliği ile Nisan 2019'da kan kanserlerine dikkat çekme, kan ve kök hücre bağışı toplama, farkındalık yaratma için çalışmalara başlamıştı. Çukur dizisi oyuncularının aktif olarak katıldığı özel etkinliklerin, aktivite ve yolculuğun yanı sıra, konuyla ilgili dizi içerisine entegrasyonlar yapılmıştı. YaşaTIR yolculuğu sezon finali galasında duyurularak ülke çapında yolculuğa 3 Ekim 2019 itibariyle çıkıldı. Bugüne kadar 6 il ve 6500 km’yi kapsayan yolculukta, toplanan 2000’den fazla kan ve kök hücre, 2000 kişiye yaşama dönüş imkanı sağladı. YaşaTIR’ın kan ve kök hücre bağışı toplamaya yönelik yolculuğu, önümüzdeki günlerde devam edecek ve 21 şehre daha ulaşarak, umut olmaya devam edecek. Ace Of Mice Ödül Töreni’nde ödülü alan Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz çok duygulu bir konuşma yaptı: “Böyle değerli bir ödülü, bir organizasyon ya da etkinlik şirketi yerine ilk defa bir dernek olarak kazanıyor olmak, Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu olarak bizim için çok büyük bir gurur… Layık gördüğünüz için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz... Teşekkür edecek sayısız insan ve kurum var. En büyük başarımızın proje süresince, Ay Yapım, Show Tv ve Çukur Dizisi oyuncuları ile aramızdaki sinerji ve takım ruhu olduğuna inanıyorum. ..Gittiğimiz her yerde kurduğumuz sıcak ilişkiler tüm ayrımları ortadan kaldırdığı gibi insan hayatına verilmesi gereken önemi bir kez daha hatırlattı. 2000 kişi, hiç tanımadığı 2000 kişiye can bağışladı. Ödül alan bu projenin önünde 21 il var bekleyen… YaşaTIR Projesi kmler aştı ve yaşatmak için yoluna devam edecek. Burada Kızılay’ın değerli desteğini de unutmamak lazım. Kalpten teşekkür ediyoruz. En büyük ödülün, sosyal sorumluğa verilen değer olduğunun bilinciyle ve burada olan herkesin bir gün yanımızda olacağına inanarak, bugün bu ödülü hepimiz için alıyorum. Çok teşekkürler…” diyerek sözlerini noktaladı.