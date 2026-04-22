Eski model tatile çıktı

1980'li ve 1990'lı yılların ünlü süper modeli Cindy Crawford, eşi Rande Gerber ile Meksika'da tatil yapıyor. 60 yaşındaki eski süper model ile 63 yaşındaki eşi, tatilde deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi. Uzun yıllardır birlikte olan çift, 29 Mayıs'ta 28'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak. İki çocuklu çiftin 24 yaşındaki kızları Kaia Gerber de birkaç gün önce erkek arkadaşı Lewis Pullman ile Meksika'da görülmüştü. Cindy Crawford'un izinden giderek modellik kariyerinde ilerleyen Kaia Gerber'in yanı sıra çiftin bir de 26 yaşında Presley Gerber adında bir oğulları var.