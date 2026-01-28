Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, moda dünyasına sunduğu katkılar nedeniyle Fransa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Sanat ve Edebiyat Nişanı (Ordre des Arts et des Lettres) ile onurlandırıldı.
Giriş: 28 Ocak 2026 Çarşamba
Beckham'a Sanat ve Edebiyat Nişanı...
