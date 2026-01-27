Uludağ'da kayak sezonu...

Ozan Şer ve Bahar Şer çifti Uludağ’da sezon değerlendirmesi yaptı. Ozan Şer, “Sezon beklentinin üzerinde kar yağışı devam ediyor kar bu sene cömertliğini gösterdi kayakçıların ilgisi devam ediyor iç turizme daha çok ağırlık veriliyor kayakçılarımız biz memnunuz ” dedi. Bahar Şer ise “Uludağ’da kar olduğu zaman herşey çok güzel oluyor bu sene de kar çok güzel umarım böyle devam eder sömestır yoğunluğu da devam ediyor bu sene ramazan bayramının da kışa gelmesi sezonu uzatacağını düşünüyorum ” ifadelerini kullandı. Ozan Şer ayrıca kar turizmini sevenler için önümüzdeki günlerde sürprizler olacağını söyledi. Uludağ'da oteli bulunan Gülşah Alkoçlar da Uludağ’daki yoğunluğa dikkat çekerek, “Bu sene ekstra yoğun ciddi bir ilgi alaka var kar sporlarına ulaşımın bu kadar rahat ve kısa sürede olması Uludağ’ın nostaljik olaması ve ilk olması avantajlı olduğunu düşünüyorum ” dedi. Sömestir yoğunluğu ile ilgili olarak ise “Çok güzel geçiyor kayak okullarının var olması kar kalitesinin çok iyi olması bize bu sene çok iyi avantaj sağladı meteorolojiden aldığımızhaberlrde ileriki günlerde çok güzel yağışların olacağını duyduk bizi çok sevindiriyor ” ifadelerini kullandı. Bu sezonun ayrıca yoğun geçtiğini belirten Alkoçlar, şehir dışından özellikle İstanbul, Ankara ve Adana’dan gelen misafirlerin yoğunlukta olduğunu söyledi. Sezonu erken açtıklarını dile getiren Alkoçlar, Uludağ’a olan sevgisini ise şu sözlerle anlattı: “Uludağ’da olmak benim için çok özel vazgeçilmez birşey çocukluğumdan beri buradayım geçen gün 38. Evlilik yılımızı kutladık 38 yıldır buradayım benim için Uludağ vazgeçilmez bu sene çok güzel geçiyor turizm bakanlığının alan başkanlığını dağda ilan etmesi ile hem güzel denetleniyoruz yangın iş güvenliği müşterilerimizin rahatı açısından güvenli ortam açısından denetlemeler çok sıkı bundan da rahatsız değil çok mutluyuz uludağlılar olarak kendimizi daha da geliştirmek istiyoruz ” dedi.

Nazif Şahin KARPUZ