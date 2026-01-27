Tatil

Uludağ'da kayak sezonu...

Gözde kayak merkezinde otelleri bulunan Gülşah Alkoçlar ve Ozan-Bahar Şer çifti Uludağ'da sezon değerlendirmesi yaptılar.

Giriş: 27 Ocak 2026 Salı 09:31 Güncelleme: 27 Ocak 2026 Salı 09:31
Uludağ'da kayak sezonu...

Ozan Şer ve Bahar Şer çifti Uludağ’da sezon değerlendirmesi yaptı. Ozan Şer, “Sezon beklentinin üzerinde kar yağışı devam ediyor kar bu sene cömertliğini gösterdi kayakçıların ilgisi devam ediyor iç turizme daha çok ağırlık veriliyor kayakçılarımız biz memnunuz ” dedi. Bahar Şer ise “Uludağ’da kar olduğu zaman herşey çok güzel oluyor bu sene de kar çok güzel umarım böyle devam eder sömestır yoğunluğu da devam ediyor bu sene ramazan bayramının da kışa gelmesi sezonu uzatacağını düşünüyorum ” ifadelerini kullandı. Ozan Şer ayrıca kar turizmini sevenler için önümüzdeki günlerde sürprizler olacağını söyledi. Uludağ'da oteli bulunan Gülşah Alkoçlar da Uludağ’daki yoğunluğa dikkat çekerek, “Bu sene ekstra yoğun ciddi bir ilgi alaka var kar sporlarına ulaşımın bu kadar rahat ve kısa sürede olması Uludağ’ın nostaljik olaması ve ilk olması avantajlı olduğunu düşünüyorum ” dedi. Sömestir yoğunluğu ile ilgili olarak ise “Çok güzel geçiyor kayak okullarının var olması kar kalitesinin çok iyi olması bize bu sene çok iyi avantaj sağladı meteorolojiden aldığımızhaberlrde ileriki günlerde çok güzel yağışların olacağını duyduk bizi çok sevindiriyor ” ifadelerini kullandı. Bu sezonun ayrıca yoğun geçtiğini belirten Alkoçlar, şehir dışından özellikle İstanbul, Ankara ve Adana’dan gelen misafirlerin yoğunlukta olduğunu söyledi. Sezonu erken açtıklarını dile getiren Alkoçlar, Uludağ’a olan sevgisini ise şu sözlerle anlattı: “Uludağ’da olmak benim için çok özel vazgeçilmez birşey çocukluğumdan beri buradayım geçen gün 38. Evlilik yılımızı kutladık 38 yıldır buradayım benim için Uludağ vazgeçilmez bu sene çok güzel geçiyor turizm bakanlığının alan başkanlığını dağda ilan etmesi ile hem güzel denetleniyoruz yangın iş güvenliği müşterilerimizin rahatı açısından güvenli ortam açısından denetlemeler çok sıkı bundan da rahatsız değil çok mutluyuz uludağlılar olarak kendimizi daha da geliştirmek istiyoruz ” dedi.

Nazif Şahin KARPUZ


Gülşah Alkoçlar Ozan-Bahar Şer Uludağ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Uludağ'da kayak sezonu...

Gözde kayak merkezinde otelleri bulunan Gülşah Alkoçlar ve Ozan-Bahar Şer çifti Uludağ'da sezon değerlendirmesi yaptılar.
Güncel Anne-kız çölde safari yaptı

Kızı Yasmin Paris Uzan'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Alara Koçibey Dubai'de çöl safarisi yaptı.
Güncel Ergene'den 2016 paylaşımı...

Yasemin Ergene, sosyal medyada hesabından akım haline gelen on yıl önceki fotoğraflarını paylaştı.

Güncel Koç, Dormen'i son yolculuğuna uğurladı

İş insanı Rahmi Koç, usta tiyatrocu Haldun Dormen'in cenaze törenine katıldı.
Güncel Yöresel kıyafetleriyle poz verdi

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, yöresel kıyafetler giyinip paylaşım yaptı.
Güncel Puket'te tatil...

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, bu kez sömestr tatilini ailesiyle Tayland'da değerlendirdi.
Güncel St. Moritz'de kayak yaptılar...

Dj Faruk Sabancı, oyuncu sevgilisi Esra Bilgiç'le birlikte St. Moritz'de kayak tatili yaptı.
Güncel Tatil devam ediyor

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti dostlarıyla birlikte çıktıkları kayak tatiline devam ediyor.
Güncel Afrika'da tırmanış...

Şebnem Çapa kızı Ceylan Çapa ile birlikte Güney Afrika'daki Table dağına tırmandı.
Güncel 'Güral' başkanlık görevini devretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonunun (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında iş insanı Erkan Güral genel başkanlık görevini devretti.

Güncel Courchevel'de tatil...

Cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Pınar-Murat Talay, Courchevel'de tatil yaptı.
Jet Set Davos'ta da bir arada...

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na el ele katılan Katy Perry ile Justin Trudeau, tüm dikkatleri üzerine topladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.