Yöresel kıyafetleriyle poz verdi

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, yöresel kıyafetler giyinip paylaşım yaptı.

Giriş: 26 Ocak 2026 Pazartesi 10:08 Güncelleme: 26 Ocak 2026 Pazartesi 10:08
Yöresel kıyafetleriyle poz verdi

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Genç iş insanı Boyner, paylaşımında yöresel kıyafetler giydiği bir fotoğraf yayınladı ve gönderisine Türk bayrağı ile bir kurt figürü yerleştirdi. Elif Boyner, uzun zamandır şehir yaşamını terk edip Eskişehir’in Sazak köyüne yerleşmiş, köy yaşamına dair fotoğraf ve videolarla takipçilerinin karşısına çıkıyordu. Paylaşımlarında genellikle yöresel kıyafetlerle doğa, zanaat ve müzikle ilgili anlarını paylaşan Boyner, def çalıp ilahi söylediği videolarıyla da geniş yankı uyandırmıştı.

