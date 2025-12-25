Aradığınız sayfa silinmiş ya da yayından kaldırılmış olabilir.
Yanlış bir linki takip edip olmayan bir sayfaya ulaşmaya çalışıyor da olabilirsiniz.
Bu durumda tekrar arama yapmanızı öneririz.
Tenis yıldızı evlendi
Kortların yıldızı Venus Williams ile Danimarkalı oyuncu ve yönetmen Andrea Preti nikah masasına oturdu.
Giriş: 25 Aralık 2025 Perşembe
VENUS, SERENA WILLIAMS
VENUS WILLIAMS- ANDREA PRETI
VENUS WILLIAMS- ANDREA PRETI
VENUS WILLIAMS- ANDREA PRETI
VENUS WILLIAMS- ANDREA PRETI
VENUS WILLIAMS- ANDREA PRETI
VENUS WILLIAMS- ANDREA PRETI
VENUS WILLIAMS- ANDREA PRETI
VENUS WILLIAMS- ANDREA PRETI
Tenis yıldızı evlendi
Kortların yıldızı Venus Williams ile Danimarkalı oyuncu ve yönetmen Andrea Preti nikah masasına oturdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.