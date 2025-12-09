Yoga, jiu-jitsu ve ağırlık antrenmanıyla formunu koruyan ünlü top model Gisele Bündchen, yoga konusundaki hünerlerini reklam çekiminde gösterdi.
Giriş: 09 Aralık 2025 Salı
Gisele Bündchen yoga yaptı
Yoga, jiu-jitsu ve ağırlık antrenmanıyla formunu koruyan ünlü top model Gisele Bündchen, yoga konusundaki hünerlerini reklam çekiminde gösterdi.
