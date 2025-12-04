Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşinin onuruna verilen davette Prenses Kate Middleton, Kraliçe Victoria'dan kalma 2 bin 600 elmaslı özel tacıyla boy gösterdi.
Giriş: 04 Aralık 2025 Perşembe
PRENS WILLIAM, PRENSES KATE MIDDLETON
PRENS WILLIAM, PRENSES KATE MIDDLETON
PRENS WILLIAM, PRENSES KATE MIDDLETON
PRENSES KATE MIDDLETON
PRENSES KATE MIDDLETON
PRENSES KATE MIDDLETON
Elmaslı taçla ziyafete katıldı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşinin onuruna verilen davette Prenses Kate Middleton, Kraliçe Victoria'dan kalma 2 bin 600 elmaslı özel tacıyla boy gösterdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.