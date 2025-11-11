Dua Lipa tribünde...

Dua Lipa, dün Arjantin'in Buenos Aires kentindeki La Bombonera Stadyumu'nda sahne aldıktan sonra Arjantin liginin maçını seyretmeye gitti. 30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, Boca Juniors ve River Plate takımlarının karşı karşıya geldiği maçı seyretti. Ancak ünlü şarkıcı, hangi takımı desteklediği konusunda renk vermedi. Boca Juniors'ın 2-0 galip geldiği maçta Lipa, Arjantin Milli Takımı'nın klasik mavi-beyaz formasını giydi. Ünlü şarkıcı, kendisi gibi forma giymeyi tercih eden bir arkadaşıyla birlikte tribündeydi. Lipa, geçen yıl, 83 milyon sterlinlik hasılat yapan turnesi sayesinde şimdiye kadarki en büyük kazancını elde etti. Oyunculuk da yapan şarkıcının ayrıca çeşitli lüks moda markalarıyla ortaklıkları var.